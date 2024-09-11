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زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتصريح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 16/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 3/10/2024.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال (بالمولد النبوى الشريف) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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