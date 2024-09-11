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"رفض يوصل مُسنة".. حقيقة فيديو اعتداء سائق على سيدة وابنها في الفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعدي سائق على مسنة ونجلها وتحطيم هاتفه بأحد شوارع الفيوم.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بقيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة مسنة بالسب وعلى نجلها بالضرب وتحطيم هاتفه لمنعه من تصوير لوحات السيارة بأحد شوارع بالفيوم.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من (عامل – مقيم بالفيوم) بتضرره من سائق سيارة "ميكروباص" لحدوث مشادة كلامية بينهما لامتناعه عن توصيل والدته لخلاف حول قيمة الأجرة؛ وتم ضبط السيارة وقائدها والذي نفى ما نسب إليه، وتبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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