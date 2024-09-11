بعد تحرير 1518 مخالفة.. ما هي عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1518 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

وتحرر وزارة الداخلية يوميًا مخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني على المركبات، ما بين ملصق تالف أو مُنتهي أو غير موضوع على زجاج السيارة الأمامي.

وكانت وزارة الداخلية ناشدت المواطنين منذ سبتمبر 2021 بضرورة وضع الملصق الإلكتروني وحذرت من العقوبات التي قد تلحق بمن يُخالف.



ما هي عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني:

تشمل العقوبات وفق بيان صادر سابقا عن وزارة الداخلية "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين".

وأهابت وزارة الداخلية في وقت سابق مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني؛ تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.