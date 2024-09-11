شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جمهوريتى تشيلى وشمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس جابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشيلي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيدة جوردانا سيليانوفسكا- دانكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية شمال مقدونيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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