شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة المولد النبوى 2024 للقطاعين الحكومى والخاص.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.



إجازة المولد النبوى 2024

كما أعلن محمد جبران وزير العمل أمس الثلاثاء،عن أن يوم الأحد المُقبل الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ،الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية ،وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.