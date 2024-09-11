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مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية عاما إضافيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية عاما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:09 م

 

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

اجتماع الحكومة الأسبوعى
اجتماع الحكومة الأسبوعى

 

اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى

 

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

 

الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء (10)
الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء (10)

 

الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء
الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء

 

جانب من اجتماع الحكومة
جانب من اجتماع الحكومة

 

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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