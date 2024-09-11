شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى 23.. 12 صورة تعكس اللحظات الأولى لهجمات 11 سبتمبر فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

استيقظ الأمريكيون يوم 11 سبتمبر 2001 على ما وصفته الخارجية الأمريكية أسوأ هجوم ضد الوطن في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي فى نيويورك بينما اصطدمت طائرة ثالثة بالبنتاجون فى واشنطن، فى حين تحطمت طائرة ثالثة فى ولاية بنسلفانيا.

ومثلت هجمات 11 سبتمبر التي أدت إلى مقتل 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتسببت فى اندلاع حربين فى العراق وأفغانستان أدتا بدورهما إلى مقتل قرابة نصف مليون مدنى ، لحظة فاصلة فى السياسة الأمريكية والعالمية.

وإليكم أبرز صور تعكس اللحظات الأولى لـ هجمات 11 سبتمبر وتظهر مدى خطورتها:



آثار الهجوم على الأمريكيين المتواجدين فى مكان وقوع الهجمات



أحداث 11 سبتمبر 2001



السيارات المحترقة اثر الحادث



الهجمات تظهر فى نيويورك



الهجوم على البرج الثاني فى نيويورك



جورج بوش لحظة تلقى الخبر



ضحايا هجمات 11 سبتمبر



لحظة اصطدام الطائرة بالبرج



محاولات إطفاء بعد الهجمات



موقع الهجمات