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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفىالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:11 م
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية.
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى
اجتماع مجلس الوزراء
الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء (10)
الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى والمستشار محمود فوزى
الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الأجتماعى
جانب من اجتماع الحكومة
مجلس الوزراء
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