شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: استخدام سلاح الجوع فى غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن امله ان تمارس أوروبا ضغطا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقصر الاتحادية: "40 ألف سقطوا في الصراع بغزة، ثلثيهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن القطاع شهد استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين، واصفا إياه بالامر الخطير.

تابع الرئيس السيسي: "سلاح الجوع أمر خطير جدا وكان له تأثير على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي نتحدث عنها منذ سنوات طويلة..فهي انتهاك صارخ لحقوق الانسان وكانت على مرأى ومسمع مننا كلنا ومقدرناش نعمل حاجة".