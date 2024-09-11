شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: ترشيح طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة وفقا للمجموع بعد النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى، بدأ الطلاب يتساءلون عن مصير الالتحاق بالكليات فى حالة الحصول على درجات مرتفعة تؤهل الطلاب للالتحاق بالكليات ذات المجاميع المرتفعة.

وفى هذا الإطار ، أكد مكتب التنسيق أن ترشيح طلاب الثانوية العامة دور ثانى للجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، على أن يتم ترشيح الطالب وفقا لمجموع الطالب بعد نتيجة الدور الثانى ، ووفقا للحد الأدنى للكليات حالة الحصول على المجموع فى نتيجة الثانوية العامة.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 97 ألفًا و2 طالبًا وطالبة، حضر منهم 96 ألفًا و946 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.92%.

وبالنسبة لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 57 ألفًا و274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57 ألفا و236 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 51 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.17%.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 9 آلاف و907 طلاب وطالبات، حضر منهم 9 آلاف و895 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 8 آلاف و669 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 87.61%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني من الشعبة الأدبية 29 ألفا و821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29 ألفًا و815 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 26 ألفًا و495 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.86%.