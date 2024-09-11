شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية..
- الطماطم 28.5 جنيه
البصل 10 جنيهات
- البطاطس بـ25 جنيها
- الجزر بـ18 جنيها
- بطاطا 12 جنيها
- الخيار بـ22 جنيها
الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات
- الكوسة بـ25 جنيها
- الباذنجان العروس 10 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ18 جنيها
- الفلفل الألوان بـ43 جنيها
- الليمون بـ 8.5 جنيه
- الموز البلدي بـ25 جنيها
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