شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يجتمع بفريق عمل مؤسسة شباب القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق عمل مؤسسة شباب القادة، برئاسة النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع أهمية دور مؤسسة شباب القادة في تنمية قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المؤسسة في هذا الصدد، ورحب الوزير بالبرامج التي تنفذها المؤسسة، وأثنى على نتائجها الإيجابية، مؤكدًا تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسة؛ للاستمرار والتوسع في برامجها.

كما أكد الوزير دعمه الكامل واهتمامه البالغ بهذه البرامج التي تعمل على بناء جيل من الطلاب لديهم الفكر والمهارات والأدوات لتنمية المجتمع المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وناقش الاجتماع كافة التحضيرات والاستعدادات لانطلاق الحدث الختامي من مسابقة "قادة الأنشطة الطلابية" والذي تتنافس فيه فرق الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، بعد أن تمت تصفية مشاريعهم من 611 نشاطًا طلابيًّا إلى 100 نشاط طلابي، وذلك يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، حيث ستكون المنافسة في 6 مجالات مختلفة هي: (التضامن الاجتماعي وبناء الانسان - الطب والصحة العامة - التكنولوجيا والابتكار - التصنيع والتصميم - نماذج المحاكاة - البيئة والتكنولوجيا الخضراء).

كما تم مناقشة فعالية الحدث الختامي من برنامج "قادة الهندسة" في نسخته الثانية، حيث يهدف البرنامج لخلق كوادر من طلاب كليات الهندسة في مختلف الجامعات المصرية في أقسام الميكانيكا، والكهرباء، والعمارة، والهندسة المدنية، ويعمل على محاكاة سوق العمل من خلال التدريبات التقنية التي تقدم للطلاب، ويعمل أيضًا البرنامج على مهارات الطلاب الشخصية؛ ليكونوا قادة في الحياة العملية بعد التخرج.

ومن جانبه أشاد النائب أحمد فتحي بدعم الوزارة المستمر لمؤسسة شباب القادة، مؤكدًا حرص المؤسسة على تقديم برامج تدريبية متخصصة تساهم في بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، كما أشار إلى أن المؤسسة استطاعت الوصول إلى عدد كبير من الشباب المصري من خلال برامجها المتنوعة، والتي تهدف إلى بناء جيل جديد من القادة قادر على تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي، وحضر من مؤسسة شباب القادة YLF الأستاذ أسامة هشام مستشار مجلس الأمناء، والأستاذ عبدالله عرمش منسق البرامج.