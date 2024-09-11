شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقى نائب برلماني لمناقشة الفرص الاستثمارية فى مجال تدوير المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب البرلمانى حسام العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات البيئية بالمحافظة، وبحث آليات مواجهة التحديات البيئية بها، وذلك فى اطار حرصهم الدائم على التواصل مع اعضاء البرلمان لمناقشة الموضوعات البيئية بدوائرهم، وذلك بحضور ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات،وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع النائب عدد من الموضوعات البيئية منها موقف منظومة إدارة المخلفات بمحافظة بنى سويف، والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظة ، مؤكدة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بوضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات ، مشيرة إلى أنه تم البدء فى بناء منظومة جديدة للمخلفات منذ ٥ سنوات بدءاً من توعية المواطنين وبناء بنية تحتية جديدة، لافتة إلى التحديات التى واجهت بدء العمل فى تلك المنظومة وخاصة التحديات المالية ،مشيرة الى ان المنظومة تقوم على عدة محاور وتشمل انشاء البنية التحتية ، وبرامج التشغيل ، والدعم المؤسسى والمجتمعى ، موضحة ان تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات في مصر بلغت ١٠ مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية دون أية أعباء على المواطن ، لافتة الى جهود الوزارة فى وضع عقود التشغيل ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، كما اشارت وزيرة البيئة الى آلية تحصيل رسوم النظافة ، مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات، حيث يتم تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها فى استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.

وحول مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة اكدت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، لافته الى أحدى شركات الأسمنت، والتى تعمل بمجال تدوير المخلفات بمحافظة بنى سويف ، وذلك للإستفادة من المعالجة الكاملة للمخلف ،وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات ، موضحة ان دخول شركات الاسمنت فى هذا المجال، جاء بعد قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت بإستخدام الوقود البديل فى المصانع والذى نص عليه قانون تنظيم المخلفات.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة فرص إعادة تدوير المخلفات الزراعية، بمحافظة بنى سويف ، حيث أشارت وزيرة البيئة، إلى اهتمام الوزارة بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في مجال تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة على السحابة السوداء ، من خلال اتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز، مشيرة الى عدد من النماذج التجريبية فى هذا المجال ومنها تجربة محافظة الوادى الجديد للاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل لإنتاج الأخشاب MDF، وغيرها من التجارب لافتة الى إمكانية تطبيق مثل هذه التجارب بمحافظة بنى سويف.

حيث تم الاتفاق على إعداد "نموذج رائد" بالمحافظة وذلك بتحديد أحد المخلفات الزراعية المهمة بالمحافظة ، والكميات المولدة وأماكنها والمواقع المتوفرة بالمحافظة ؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مخلفات قطاع الزراعة بشكل اقتصادي متميز، والمساهمة في حماية البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على وضع خريطة استثمارية بالمخلفات الزراعية لكافة محافظات الجمهورية، والفرص الاستثمارية المتاحه، مشيرة الى انه يتم التنسيق مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لاعادة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظة بنى سويف.

كما تناول الاجتماع أيضاً مناقشة بعض المشكلات التى استعرضها النائب كمشكلة انبعاث روائح كريهه من بعض المصانع بمدينة بنى سويف الجديدة ، وقد وجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن، كما تم الحديث عن تحسين اوضاع عمال النظافه بالمحافظة ، حيث تم الاشارة الى انه يتم التنسيق مع محافظة بنى سويف في هذا الصدد.

وفى ختام الاجتماع اكدت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى لمنظومة إدارة المخلفات ومتابعة رفع مستوى المنظومة بالمحافظة ، وأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.