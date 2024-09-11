شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 31 سفينة بميناء دمياط.. ورصيد صومع القمح يصل 109808 طنًا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25270 طن تشمل: 12362 طن كلينكر و1200 طن رمل و7123 طن يوريا و4585 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58808 طن تشمل: 8462 طن ذرة و 11560 طن فول صويا و 4000 طن سكر و2136 طن حديد و 26780 طن قمح و 1670 طن خشب زان و 4200 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 946 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 470 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4450 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109808 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179427 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2394 طن قمح.