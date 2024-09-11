شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيد عن شهر سبتمبر .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة، للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر 2024 اعتباراً من منتصف الشهر الجارى، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد اكدت أن برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع تشمل برامج الدعم النقدى بجميع صورها والتأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الجمعيات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، معلنة إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» خلال شهر سبتمبر، ليصل عدد من تم إضافتهم للبرنامج حوالى 170 ألف أسرة فى 3 شهور، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.

كما سيتم تحسين كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة على كافة المستويات، وسنعمل على إحداث تقدم كبير فى هذا الملف بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، كما أن هناك تعاونا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى اللجان الموحدة، وتم طباعة بطاقات جديدة للخدمات المتكاملة، ولكن يجب أن تدركوا أن هناك 105 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تم طباعتها، ولكن أصحابها لم يسعوا لتسلمها ومازالت متواجدة لدى الوزارة منذ أكثر من عام.