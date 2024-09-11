شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف فوائد تناول الغذاء الصحى أيام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية تناول الأطفال الغذاء الصحي، والحفاظ على النشاط البدني مؤكدة أن تناول الغذاء الصحى من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​​

وتابعت هيئة الدواء : يقضي الأطفال الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، وهذا يجعل المدرسة مكانًا رائعًا لتعلُّم وتناول الأكل الصحي.

وتابعت : يكون اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم كما يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة.​​

وأوصت هيئة الدواء بحصول الطفل على 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا، ( المشي، والجري، وممارسة الرياضة) مقسَّمة على سائر اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.​​