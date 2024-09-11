شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين 32 مكتب حجز تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 عناوين 32 مكتب "حجز المدينة" لحجز وصرف تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية وهى تعمل جنبا إلى جنب مع شباك الحجز بمحطات القطارات وكذلك أماكن الحجز من مكاتب فورى والدفع الإلكترونى بالماركت والحجز الأونلاين على موقع الهيئة أو تطبيق الهاتف المحمول.

وتعمل المكاتب من 8.30 إلى 4.30 يوميا - كل التذاكر موجودة لوجه بحري وقبلي

أماكن مكتب حجز تذاكر القطارات بالقاهرة

1. مجلس النواب

2. منطقة الإسعاف داخل نادي القضاء

3. منطقة الإسعاف داخل نقابة الصحفيين

4. شارع محمد محمود سنترال باب اللوق

5. سنترال مصر الجديدة

6. شارع عبد العزيز أرض شريف - عابدين

7. محطة كوبرى القبة

8. الغورية - الأزهر

9. شارع طوسون شبرا مصر

10. شارع جامعة الدول داخل مبني مجلس هيئة قضايا الدولة

11. شارع السعود المنيل داخل مبنى مجلس الدولة

12. أول شارع قدری – السيدة زينب

13. نقابة المحامين بالقاهرة

14. العاصمة الإدارية - مقر القيادة الاستراتيجية

أماكن حجز تذاكر القطارات بمناطق وسط الدلتا

1. شارع فرنسا المنشية

2. شارع ابو قير امام قسم شرطة سيدي جابر - سبورتينج

3. شارع مصطفى كامل - سيدي جابر داخل نادي القضاء

4. شارع المدارس بطنطا داخل نادى القضاء

أماكن حجز القطارات بمناطق الوسطى

1. الولدية أمام الجامعة القديمة – أسيوط - داخل نادي القضاء

2. كورنيش النيل امام معهد الأورام – المنيا - داخل نادي القضاء

3. امام جامعة سوهاج داخل نادي القضاء

4. شارع كورنيش النيل بنى سويف - داخل نادي القضاء

أماكن حجز القطارات بالمناطق الجنوبية

1. مركز ناصر مجلس مدينة نصر النوبة -أسوان

2. كورنيش النيل داخل نادي قضاء أسوان

3. شارع التحرير كورنيش النيل قنا - داخل نادى القضاء

أماكن حجز تذاكر القطارات بمحطات المترو والجامعات

1. محطة مترو حلوان

2. محطة مترو الدقى

3. محطة مترو كلية البنات

4. محطة مترو المعادى

5. محطة مترو المرج الجديدة

6. محطة مترو أرض المعارض

7. جامعة أسيوط بجوار بوابة الجامعة

8. جامعة الأزهر ميدان أسماء الله الحسنى داخل الجامعة

9. جامعة سوهاج في مبنى كلية التربية

10. جامعة أسوان – صحارى جامعة أسوان

11. جامعة قنا داخل جامعة جنوب الوادى



