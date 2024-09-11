شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. اعرف الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد لطلاب أدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة الأماكن الشاغرة والمتاحة للتقدم بالكليات والمعاهد فى تنسيق المرحلة الثالثة وذلك بالنسبة لـ طلاب الشعبة الأدبية.



المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

سيناء العالى للدراسات النوعيه بالعريش

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

الفني التجارى باسوان

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

تربية رياضية بنات العريش

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

تربية فنية حلوان بالزمالك

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الفراعنة العالي إدارة أعمال

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بسوهاج

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

معهد المنيا العالى للغات

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق قنا

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين أسوان

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

الفني التجارى بقنا

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

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ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

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معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

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