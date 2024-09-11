شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية على خط الصعيد اعتباراً من الغد والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن الدفع بعدد من القطارات الإضافية على خطوط الهيئة بالوجه القبلي اعتبارا من يوم 12 سبتمبر 2024.

وتضمنت تعليمات السكة الحديد.. التالي:

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و11 عربة روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يتحرك من القاهرة الساعة 9.45 يصل أسوان الساعة 22.25 ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر 2024 .



- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 2 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و11 عربة روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يقوم من القاهرة الساعة 10.10 صباحا يصل أسوان الساعة 23.45

ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر 2024 .

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 3 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و9 عربات روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يقوم من القاهرة الساعة 11.40 يصل أسوان الساعة 1.20 ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر .

- يتم تشغيل مخصوص مكيف رقم 4 من القاهرة إلى أسوان يوم 12 سبتمبر 2024 فقط يتكون القطار من جرار وعربة قوى و9 عربات روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة يقوم من القاهرة الساعة 13.00 يصل أسوان الساعة 2.40 ويتم العودة من أسوان يوم 13 سبتمبر 2024.