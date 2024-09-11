شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تعاون مع شركة لتكرير البترول لتأهيل الخريجين على الوظائف الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل 360 من شباب الخريجين على الوظائف الرقمية ضمن مبادرة "مستقبلنا رقمي" بين مديرية العمل وأحد شركات تكرير البترول، في ضوء المسئولية المجتمعية للشركة، ويأتى توقيع البروتوكول تحت رعاية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ووزير العمل محمد جبران، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وتهدف المبادرة لتأهيل 360 من شباب الخريجين من الجنسين الذين تتوافق مؤهلاتهم العلمية الجامعية وشروط الحضور في البرنامج التدريبي المرشح له والذى تتوافق مخرجاته مع رغبة المشارك في مجال العمل الحر للوظائف الرقمية التي يؤهل لها اجتياز البرنامج التدريبي بمستوياته الأربعة بنجاح ، كهدف استراتيجي من إطلاق هذه المبادرة والمساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الرقمية ، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإعداد للعمل في مجال وظائف البرمجة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ورؤية مصر 2030.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة، أن تلك الفعاليات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات ، بتطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتأهيل الشباب على الوظائف المطلوبة في السوقين الداخلي والخارجي، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن،وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا، والتعاون مع الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها فى هذا الشأن لخدمة الشباب.

كما نوه مدير المديرية، إلى أن الدورات مجانية، وعددها 12 دورة بعدد 4 مستويات، بواقع 20 ساعة لكل مستوى ويتم منح المتدرب شهادة تفيد اجتياز الدورة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وسوف يكون هناك مقابلة للمتقدمين ووسيلة انتقال مجانية في الذهاب والعودة من نقطة تجمع بمدينة أسيوط إلى معامل إبداع بالقرية الذكية طوال مدة التدريب فضلاً عن الاشتراك في معرض توظيف سيقام بعد انتهاء المشروع.

كما أكد على استعداد المديرية للتعاون مع أى جهة لتقديم الدعم اللازم لشباب المحافظة سواء من خلال التدريب المهنى أو التشغيل وفقاً لإحتياجات سوق العمل المتطورة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل.