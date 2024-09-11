جريمة جنسية في مستشفى العباسية.. ممرض يعتدي على مريض نفسي أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر ثاني، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على ممرض بتهمة التعدي جنسيا على مريض نفسي بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثاني تلقى بلاغا من عامل يفيد بقيام ممرض بالتعدي جنسيا على ابنه المحجوز داخل مستشفى أمراض الصحة النفسية بالعباسية.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين صحة الواقعة وأن الممرض 28 سنة، تعدى جنسيا عدة مرات على المجني عليه.

وبسؤال المريض الجني عليه أفاد أنه في إحدى المرات قام الممرض بإجباره على القيام بأفعال خادشة بهدف إثارته جنسيا وعقب ذلك استدرجه للمطبخ الخاص بالمستشفى وقام بالاعتداء عليه جنسيا.

وكشفت تحريات المباحث وجود شهود عيان، وبسؤالهم أفاد بعض العمال بمشاهدة الممرض يخرج من المطبخ بعد موعد انتهاء عمله بساعتين. ما أثار شكوكهم في الأمر فتوجه العمال للمطبخ ليعثرو المريض.

وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.