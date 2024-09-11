"هتجوز عليكي".. سر جملة تسببت في مقتل حداد على يد زوجته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

على مضض وافق منير على إعادة زوجته إلى عش الزوجية بعد أن تركته بسبب خلافات بينهما، ولم يكن يدري أنه سيلقى حتفه على يدها ونجل شقيقتها بعد مرور أسبوع على عودتها.

المجني عليه "منير ع."، 41 عامًا، يعمل حدادًا، بينما المتهمان هما زوجته "نهى ن."، ربة منزل تصغره بسنتين، ونجل شقيقتها "السيد م."، 19 عامًا، وجميعهم يقيمون بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

قبل 11 سنة، أراد المجني عليه أن يُكمل نصف دينه، فدله أحد أقاربه على "نهى"، وبعد فترة خطوبة لم تتجاوز السنة، تزوجا وأقاما في شقة سكنية بمنزل أسرة الزوج.

ومبكرًا، بدأت المشاكل تظهر بين الزوجين، بسبب إساءة الزوجة معاملة والدي وأشقاء الزوج، واعتاد الجيران سماع أصوات شجارهما.

مرارًا، تركت الزوجة عش الزوجية وأقامت في مسكن والدها بسبب خلافات مع زوجها. قبل شهر، تركت الزوجة مسكن الزوجية مرة أخرى، وبعد تدخل وسطاء، عادت الزوجة بعدما تعهدت بحسن معاملة أسرة زوجها.

الثلاثاء قبل الماضي، عادت الزوجة واستقبلتها أسرة الزوج بحفاوة وترحاب، واتفقوا على التصالح وطي صفحة الماضي، لكن سرعان ما عادت الخلافات مجددًا. قرر "منير" الزواج من سيدة أخرى، مما زاد من حدة الخلافات.

في خضم هذه المشاكل، قال الزوج لزوجته بعد خلاف تطور إلى اعتداءات متبادلة بالضرب، "هتجوز عليكي". قررت الزوجة التخلص من زوجها، واستعانت بنجل شقيقتها لتنفيذ مخططها.

الثلاثاء الماضي، بعد يوم عمل شاق، خلد الزوج إلى النوم في ورشته الواقعة بأطراف القرية. في الثانية صباحًا، هاتفت الزوجة نجل شقيقتها، وتوجها إلى حيث وجود الزوج لتنفيذ مخططهما. تسللا إلى الداخل، وانقضا على الزوج ضربًا بآلة حادة محدثين إصابته بكسور في الرأس، ثم قام المتهم الثاني بطعنه بصاروخ في رقبته، وتركاه جثة هامدة وسط بركة دماء.

أبلغ الأهالي أجهزة الأمن بالعثور على جثة حداد داخل ورشته، مشيرين إلى وجود آثار عنف وخنق على رقبته.

انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وقامت بنقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر صقر.

توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هما الزوجة وابن شقيقتها. تم القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة، حيث قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة.