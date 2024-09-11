سر العثور على جثة جامع قمامة مشنوقا داخل غرفته بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أزمة نفسية مر بها جامع قمامة سئم معها الحياة فقرر الرحيل من الدنيا شنقا.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل منزله.

رئيس المباحث الجنائية للقطاع وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

جهود البحث والتحري توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية وأن جامع القمامة أنهى حياته شنقا لمروره بضائقة نفسية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.