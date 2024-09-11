القبض على هارب من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أثناء اختبائه في القليوبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة من محافظة الدقهلية، أثناء اختبائه بمحافظة القليوبية، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة وتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتَي أمن الدقهلية والقليوبية.

المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، كان مطلوبًا للتنفيذ عليه في 5 قضايا جنايات تتنوع بين الإعدام في قضية قتل عمد، والسجن المؤبد في قضيتي شروع في قتل، وسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات في قضية استعراض قوة.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه، حيث تم ضبطه ومعه 15 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، و2 كيلو من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو، بالإضافة إلى بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.