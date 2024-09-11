ضبط تشكيلات عصابية متورطة في سرقة مواتير المياه والأجهزة المنزلية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة تشكيلات عصابية متورطة في أنشطة إجرامية متنوعة في مختلف أحياء العاصمة.

في دائرة قسم شرطة عين شمس، تم القبض على تشكيل عصابي مكون من عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، بتهمة سرقة مواتير المياه.

واعترف المتهمان بارتكاب 5 وقائع سرقة وبيع المسروقات لدى عميل "سئ النية"، الذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته 5 مواتير مياه مسروقة.

في إطار آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي مكون من سيدتين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق.

التشكيل كان متخصصًا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة. وبتفتيش المتهمتين، تم العثور على أربعة هواتف محمولة اعترفتا بسرقتها، حيث تعرف المجني عليهم على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وفي دائرة قسم شرطة 15 مايو، تم القبض على عاطل له معلومات جنائية بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة.

واعترف المتهم بارتكابه ثلاث وقائع أخرى بنفس الأسلوب، وتم ضبط مبلغ مالي، هاتف محمول، شاشة تلفزيون، وجهاز ميكروويف، حيث تعرف المجني عليهم على المتهم وقدموا ضده بلاغات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وجارٍ عرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيق.