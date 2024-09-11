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كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة ريهام مجدى محمد أمين أمام وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من 2024/9/9 ولمدة ثلاث سنوات.

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة ولاء محمد حامد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 2024 /9 /9 ولمدة ثلاث سنوات.

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:02 م

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وكلاء جدد لكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية