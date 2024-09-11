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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وكلاء جدد لكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:02 م
أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة ولاء محمد حامد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 2024 /9 /9 ولمدة ثلاث سنوات.
كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة ريهام مجدى محمد أمين أمام وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من 2024/9/9 ولمدة ثلاث سنوات.
الدكتورة ريهام مجدى محمد أمين أمام وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب
الدكتورة ولاء محمد حامد وكيلاً لكلية طب الأسنان
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