شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: برامج تدريبية مجانية لتأهيل الشباب بالوادى الجديد وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، تابعت تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة: نجارة الأرابيسك، وذلك لاستغلال خامات البيئة وإحياء المهن التراثية، والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة للفتيات، وذلك لعدد 15 متدربة من الفتيات، بالوحدة المحلية لقرية "الجديدة" ضمن قرى حياة كريمة بمركز الداخلة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025 ، والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية ، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، ومؤكداً إستمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا، زيارة ميدانية للمتدربين في البرنامج التدريبي المجاني على مهن تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بقفط، إلى مزرعة نموذجية تعتمد فى تشغيل آبارها الارتوازية باستخدام خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 30 حصانا، هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة من المديرية وأجهزتها التابعة لتعزيز مهارات المتدربين وربطهم بتطبيقات عملية حقيقية، مما يسهم في تأهيلهم لدخول سوق العمل بفعالية ، في إطار التعاون مع المزارع المحلية بما يُعزز من فرص المتدربين في اكتساب خبرات قيمة في مجال الطاقة الشمسية ، وخلال الزيارة اطلع المتدربين على كيفية تركيب وصيانة الأنظمة الشمسية المخصصة لتشغيل الآبار.

وجرى عرض التطبيقات العملية لتقنيات الطاقة الشمسية في الزراعة، مما أتاح لهم فرصة رؤية التكنولوجيا المستخدمة على أرض الواقع وفهم كيفية تأثيرها في تحسين كفاءة العمل وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ، ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشباب من الجنسين من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، والمساهمة في تقليل معدلات البطالة، وزيادة دخل الأسر، وتحسين مستوى المعيشة من خلال تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة أو الانضمام إلى القطاع الخاص .

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتأهيل الشباب على الوظائف المطلوبة في السوقين الداخلي والخارجي، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا.