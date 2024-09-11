شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يستقبل سفير العراق لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الإفتائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور قحطان طه، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون الإفتائي بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحَّب المفتي بالسفير العراقي، مؤكدًا عمقَ العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والعراقي، والتي تجذرت عبر آلاف السنين، مشيدًا بدَور علماء العراق الأجلاء في إثراء الحضارة الإسلامية.

وأكَّد المفتي أهميةَ تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ولا سيَّما مجال الحوار الديني، مشيرًا إلى أنَّ العراق يتميَّز بتنوُّع كبير، وأن التقارب وتعزيز ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر هو السبيل الأمثل لاستقرار المجتمعات وتماسكها أمام التحديات المعاصرة.

وشدد المفتي على أهمية الحوار الإسلامي-الإسلامي، الذي يعطي مثالًا واضحًا على ترابط المجتمع من خلال الصورة المشرفة التي يظهرها القادة الدينيون بمختلف طوائفهم من تسامح ومحبة ووئام، مؤكدًا استعداد دار الإفتاء الكامل للتعاون مع المرجعيات الدينية بالعراق في مواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، أعرب السفير العراقي الدكتور قحطان طه عن خالص شكره وتقديره للمفتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه على توليه هذا المنصب الهام، مشيدًا بالدَّور الكبير الذىي تقوم به دار الإفتاء المصرية فى نشر الوسطية والتسامح ومواجهة التطرف والإرهاب.

وأكَّد السفير العراقي على مكانة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في العالم العربي والإسلامي؛ لكونهما مرجعية دينية معتبرة، مشيرًا إلى أنَّ التقارب والحوار والتزاور بين القادة والمرجعيات الدينية بمختلف طوائفها من شأنه أن يكون قوة كبيرة في مواجهة الجماعات المتطرفة والتحديات المعاصرة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الدينية والثقافية، وتبادل الخبرات والزيارات، بما يساهم في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.