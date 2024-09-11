شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى محمد فودة: تحولات جذرية تعيد رسم خريطة المنظومة الصحية بتوجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزات نوعية فى قطاع الصحة.. إنجازات مبهرة ومبادرات حازت على الاشادات العالمية

الوزير يعمل على بناء نظام صحى ذكى عالمى المستوى لتحقيق التنمية المستدامة

مصر تستقبل العالم.. وزارة الصحة تستعد للنسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية

د. خالد عبد الغفار صاحب بصمة واضحة وترجم رؤية الرئيس فى تعزيز الرعاية الصحية

أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة أن القطاع الصحى فى مصر يشهد تحولاً جذريا بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يضع القطاع الصحى على رأس أولوياته، موضحا أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، والعنصر البشرى هو محور الأساس فى تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، وهو ما يعمل عليه بجهد شديد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث استطاع بلورة رؤية الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى الهام، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحى، مما أثمر عن إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية التى غطت مختلف جوانب الرعاية الصحية، وقد نجحت هذه المبادرات فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وزيادة الوعى الصحى، وتوفير التكنولوجيا الحديثة فى المستشفيات والمراكز الصحية، كما ساهمت فى تحقيق تغطية صحية شاملة لكافة شرائح المجتمع، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات الصحة العامة فى مصر، وهو يؤكد حرص الدولة على بناء مجتمع صحى وسليم.

وشدد الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس" تويتر سابقا، على أن د. خالد عبد الغفار يمتاز بكفاءة عالية ومهارات قيادية متميزة، مما أهله لتحقيق هذه الإنجازات الملموسة، فبفضل خبراته الواسعة فى مجال الصحة وإدارته الرشيدة للموارد المتاحة، استطاع أن يقود القطاع الصحى نحو آفاق جديدة، كما يتميز بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة، مما زاد من ثقة المواطنين فى المؤسسات الصحية وجعلهم يشعرون بالأمان

وأضاف فودة قائلا :"منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، شهد القطاع الصحى تحولات جذرية بفضل سلسلة من المبادرات الرئاسية التى أثمرت نتائج ملموسة على أرض الواقع، وقد نجحت هذه المبادرات فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وزيادة الوعى الصحى، والحد من انتشار الأمراض المزمنة، مما انعكس إيجاباً على جودة حياة المصريين، وهى ما نفذها الوزير خالد عبد الغفار ببراعة شديدة، فحجم تطور إنفاق الدولة فى القطاع الصحى، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، يفوق الوصف، فمثلا جهود الدولة فى مبادرات الصحة العامة "100 مليون صحة"، والنتائج الملموسة على الأرض حيث استفاد حوالى 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، كما أن المبادرات الرئاسية تعمل على توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتى سن الشيخوخة، وأيضا مبادرة الكشف على المقبلين على الزواج، والتى تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، ومازال العمل مستمرا بكفاءة عالية لتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وأوضح فودة أنه لا أحد ينسى الجهود المبذولة فى القضاء على فيروس سى، فمصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلى الدولة رقم 1 فى العالم خالية من الفيروس وحصولها على شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبى شامل للكشف عن فيروس سى لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية لـ 4,1 مليون مواطن، وأيضا لا أحد ينسى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى، والتى تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، وعلى قدم وساق تستعد وزارة الصحة للنسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واختتم فودة حديثه قائلا د. خالد عبد الغفار وزير الصحة له بصمة واضحة على القطاع الصحى، فبفضل جهوده المتواصلة، أصبح الحصول على الرعاية الصحية أكثر سهولة وجودة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصحة العامة كما أن سياساته الشفافة ساهمت فى مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق على الصحة، ويعتبر عبد الغفار قدوة ومثلاً أعلى للكثيرين، فهو قائد ملهم يتمتع برؤية ثاقبة وحكمة بالغة، لقد استطاع أن يبنى فريق عمل متماسكا وكفئا، يعملون جميعًا لتحقيق هدف واحد هو تطوير القطاع الصحى، كما أنه يتمتع بشخصية جذابة وقادرة على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.



الإعلامى محمد فودة



الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة



الرئيس السيسى والدكتور خالد عبد الغفار



الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور خالد عبد الغفار



الرئيس عبد الفتاح السيسى يستمع الى الدكتور خالد عبد الغفار



جانب من جولات وزير الصحة