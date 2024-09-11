شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا: "اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود"، مضيفا قائلا: "بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%".

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة.

وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا" بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا".