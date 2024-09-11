شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنتهى الموجة شديدة الحرارة؟ الأرصاد ترد وتكشف موعد انخفاض الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تحسن حالة الجو وانكسار الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد ووصلت ذروتها اليوم، الأربعاء، بدرجات حرارة عظمى على القاهرة 40 درجة.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوقع أن تنكسر حدة الموجة بداية من غد على السواحل الشمالية مع انخفاض بمعدل درجة على القاهرة الكبرى، يعقبة من يوم الجمعة انخفاض درجة أخرى على القاهرة الكبرى ولكن تظل الأجواء شديدة الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنتهى الموجة شديدة الحرارة وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها بداية من السبت المقبل حيث من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجه اعتباراً من السبت 14 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ويشهد اليوم، الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم، الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.