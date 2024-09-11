شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن بدء التشغيل التجريبى لمركز الزهراء التخصصى للأسنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لمركز الزهراء التخصصي للأسنان بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتنسيق بين قطاع الطب العلاجي بالوزارة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بدء المركز في استقبال المواطنين المترددين على العيادات التخصصية بالمركز.

وأشار عبد الغفار، إلى أن المركز مكون من طابق أرضي وأربع طوابق متكررة، وتضم 13 عيادة ومزود بـ25 كرسي أسنان، وغرفة عمليات، وغرفة إفاقة، مع تجهيز عيادات الأسنان بجهاز أشعة بانوراما، وأشعة عادية، وجهاز ميكروسكوب، وأحدث أجهزة معامل التركيبات الثابتة والمتحركة والتقويم.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إلى إقبال المواطنين ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، والتي لمسها خلال تفقده للمركز في ثاني أيام التشغيل.

وبدوره، أعرب الدكتور حموده الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، عن تقديره للمجهودات والدعم اللامحدود من شتى قطاعات الوزارة، متوجها بالشكر لفرق العمل بالمديرية وأمانة المراكز الطبية والعاملين بالمركز، لما بذلوه من مجهوات في تقديم أفضل خدمات للمترددين على المركز.