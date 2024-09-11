شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الدولة قطعت شوطا كبيرا فى نظام الميكنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:33 م
أعلن أحمد كوجك ، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه، وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع، بالإضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبى.
وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لن يكون بها أعباء ضريبية، وسنفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطاً كبير فى نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.
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