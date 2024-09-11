شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: هدف رد أعباء ضريبة القيمة المضافة أن تكون أكثر سهولة ويسر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد كجوك ، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع.



بالإضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبى، ووجود نظام المقاصة المركزى.

وأشار وزير المالية، إلى أن هدف رد أعباء ضريبة القيمة المضافة أن تكون أكثر سهولة ويسر.

وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطاً كبير فى نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.