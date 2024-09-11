شكرا لقرائتكم خبر عن كجوك: إيجاد حلول لجميع النزاعات المتراكمة بعد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم إيجاد حلول لجميع النزاعات المتراكة بعد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، موضحا أن هناك أمور تنظيمية سيتم الاستثمار فيها وهى العنصر البشرى بوزارة المالية.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع.



بالإضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبى، ووجود نظام المقاصة المركزى.

وأشار وزير المالية إلى أن، هدف رد أعباء ضريبة القيمة المضافة أن تكون أكثر سهولة ويسر.

وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطًا كبير فى نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.