رسائل مهمة للرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الألمانى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امله ان تمارس أوروبا ضغطا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقصرالاتحادية: "40 ألف سقطوا في الصراع بغزة، ثلثيهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن القطاع شهد استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين، واصفا إياه بالأمر الخطير.



رسائل مهمة للرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الألمانى

تابع الرئيس السيسي: "سلاح الجوع أمر خطير جدا وكان له تأثير على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التى نتحدث عنها منذ سنوات طويلة..فهي انتهاك صارخ لحقوق الانسان وكانت على مرأى ومسمع مننا كلنا ومقدرناش نعمل حاجة".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ناقش مع نظيره الألماني، ملف مياه النيل وتحديدا سد النهضة وعملية التفاوض مع إثيوبيا ومحاولة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم على مدار 10 سنوات بشأن ملء وتشغيل السد.



رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الألمانى

أضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى بقصر الاتحادية: "تحدثنا أيضا عن موضوع مهم جدا ونضعه فى أولوياتنا وهو ملف مياه النيل وتحديدا سد النهضة والتفاوض مع إثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد وعلى مدى أكثر من 10 سنوات نحاول التوصل إلى اتفاق طبقا للمعايير والقوانين الدولية للأنهار العابرة للحدود ومصر ليست لديها وسيلة أخرى للحصول على المياه غير نهر النيل الذى يتحرك منذ آلاف السنين بلا عوائق".