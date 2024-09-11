شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تحصل على حصتها من منجم السكرى بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك عقد خاص بمنجم السكرى، ومصر تحصل على حصتها بانتظام تام، قائلا: "فيما يخص حصة مصر لا يحدث عليها أى نوع من النقاش والجدل".

وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أن أى إقرار ضريبى سيقدم من الممول سيتم تبسيطه، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض ونظام المقاصة المركزى.

وأوضح أنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية ، قائلا:"اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود "، مضيفا قائلا" بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10% ".

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن ، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة .