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رئيس الوزراء: تخطى مؤشر مديرى المشتريات 50 نقطة رسالة إيجابية للاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:09 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى، ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة .

وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى ، بمناسبة المولد النبوى الشريف

ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية ، قائلا" بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لانهم رفعوا اسم مصر عاليا"

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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