شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة أممية تشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين وتدعو المجتمع الدولى لدعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن الحكومة المصرية تستقبل اللاجئين دون طلب أي مقابل وذلك علي الرغم من التحديات الاقتصادية، داعية المجتمع الدولي علي ضرورة زيادة الدعم لافته الي العمل على ضمان سياسة شاملة ودعم إضافي للمجتمع المضيف.

جاء ذلك علي خلفية زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إلي القاهرة وزيارتها لمركز التسجيل التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة حيث استقبلتها الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية اللاجئين في مصر

والتقت المفوضة بفريق الحماية التابع للمفوضية وتعرفت على عملية التسجيل والمجهودات المبذولة لتسريعها وزيادة كفاءتها، خاصة في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء السودانيين نتيجة الأوضاع المتردية في السودان حيث أطلقت المفوضية في أغسطس أداة تسجيل عبر الإنترنت لجدولة مواعيد التسجيل للسودانيين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر بسبب الحرب، مما ساعد حتى الآن 4,000 متقدم على جدولة مواعيدهم بسهولة، مما يحسن من الوصول وكفاءة عملية التسجيل.

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المفوضية وشركائها في مصر، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة.

كما قامت المفوضة بالتعرف على برامج الحماية المختلفة الأخرى والتقت بلاجئين سودانيين، حيث استمعت إلى قصصهم وتعرفت على التحديات التي يواجهونها. وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مفوضية اللاجئين في تقديم المساعدة الإنسانية وتحسين ظروف اللاجئين.

يذكر أنه منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ثمانية أضعاف ليصل إلى 482 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 62٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على التسجيل في الأشهر المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق، وفق مفوضية الامم المتحدة للاجئين.