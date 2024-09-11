شكرا لقرائتكم خبر عن "الأداء المهنى المعتمد" ورشة عمل مجانية بكلية الآداب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ممثل فى وحدة التنمية البشرية وتطوير الذات ورشة عمل مجانية بعنوان "الأداء المهني المعتمد"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميد الكلية .وبإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،تنسيق د. إسلام عماره. مدير وحدة التنمية البشرية وتطوير الذات.

افتتح الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورشة العمل ورحب بالحضور معربا عن شكره وتقديره للمجهودات المبذولة من إدارة الكلية ممثلة فى عميدة الكلية الدكتورة حنان كامل لما تبذله من جهود لتطوير مهارات الطلاب والخريجين ومساعدتهم في حياتهم المهنية لمواكبة سوق العمل.

كما أشاد بدور الدكتور اسلام عماره بشكل خاص لتفانية في تطوير وحدة التنمية البشرية وتطوير الذات بالكلية ، وكذلك وجه الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد مجدي لما يقدمه من جهود للإرتقاء بمستوى الطلاب.

حاضر بالورشة الدكتور أحمد مجدي مدير وحدة الإعلام والتصوير بالكلية، والدكتور إسلام عماره مدير وحدة التنمية البشرية وتطوير الذات و تناولت الورشة عدداً من المحاور التي إنقسمت إلى أربع محاضرات مكثفة عن سوق العمل التي تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم وتطويرها ومساعدتهم على تحقيق النجاح في حياتهم المهنية.





وتناولت المحاور كيفية النجاح الفعلي، و مهارت البيع والتفاوض وإزالة الرهبه في مواجهة الجمهور، والتفكير بطريقة إبداعية، إلى جانب المهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل الخارجي.

وقد لاقت الورشة إقبالاً كبيراً من الطلاب والذين اثنوا على المحتوى المقدم من خلالها.