شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض سطحى على الصحراء الغربية.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة مسجلة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 04:57 م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة تؤثر على كافة الأنحاء فى ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات بسبب تأثر البلاد بـ منخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية مما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها حتى الآن: