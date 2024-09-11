شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء فى قصف إسرائيلى لمدرسة الجاعونى بمخيم النصيرات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 أشخاص فى قصف إسرائيلى لمدرسة الجاعونى بمخيم النصيرات فى غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ بَدْء العدوان فى السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطنًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة فى الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو فى الطرقات.