رئيس الوزراء يؤكد: لا مساس بحصة مصر في منجم السكرى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقًا عن منجم السكرى، إن هناك عقد خاص بمنجم السكرى ومصر تحصل على حصتها بانتظام تام، قائلا: "فيما يخص حصة مصر لا يحدث عليها أى نوع من النقاش والجدل".

وأكد أن الحكومة مستمرة فى برنامج الطروحات، وتم إعادة الترتيب فى برنامج الطروحات وسيتم إعلانه قريبًا، مؤكدا أن الدولة تعظم أصولها ولا تبيع أصولها.



رئيس الوزراء يؤكد لا مساس بحصة مصر في منجم السكرى

وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أن أى إقرار ضريبى سيقدم من الممول سيتم تبسيطه، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض، ونظام المقاصة المركزى.

ولفت إلى أنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا: "اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود "، مضيفا قائلا" بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%".