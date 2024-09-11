شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر لمستنفدى مرات الرسوب والسنوات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجارى 2024م، وأن هذه المرحلة تستقبل الفئات الآتية: (المستنفيذين-السنوات السابقة- الثانوية العامة - الشهادات المعادلة).

وناشد الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، الطلاب مراعاة المواعيد المقررة لهذه الفئات، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح من خلال الروابط الآتية لكل فئة من الفئات المذكورة مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك:

https://www.azu.edu.eg/AzForeignersCRDOut2024/

https://www.azu.edu.eg/AzForeignersCRDOut2024/student

https://www.azu.edu.eg/AzThanawyCrd2024/

https://www.azu.edu.eg/AzThanawyCrd2024/student