شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدرسة "الجاعونى" إلى 13 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأربعاء ، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال مدرسة "الجاعونى" التى تؤوى نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فى أحدث حصيلة إلى 13 شهيداً وعدد كبير من الجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41084 شهيداً و95029 جريحاً منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95029 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 4 مجـ ازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 64 شهيداً و104 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية إلى المستشفيات.