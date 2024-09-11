أخبار مصر

طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر حالة الطقس خلال الساعات القادمة بأجواء شديدة الحرارة تؤثر على كافة الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية؛ مما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة.

وأوضحت "الهيئة"، أن درجات الحرارة سجلت ما يلي:

- القاهرة 40 درجة.

- برج العرب 40 درجة.

- سوهاج 40 درجة.

- الأقصر 41 درجة.

- أسوان 42 درجة.

وأشارت إلى أن السحب المتوسطة، تؤثر على مناطق من السواحل الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا