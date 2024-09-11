إحباط ترويج 523 عبوة منشطات مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بتهمة حيازة كمية كبيرة من المنشطات مجهولة المصدر بغرض الاتجار؛ وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والمنشطات غير المصرح بتداولها.

كشفت التحريات قيام المتهمين بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للترويج وبيع المنشطات المجهولة المصدر. وبعد جمع المعلومات وتحديد هويتهما، تم القبض عليهما في دائرة قسم شرطة الشرابية.

المتهمان، وهما "فني صيانة" و"عاطل"، لهما معلومات جنائية سابقة، وتم ضبط بحوزتهما 523 عبوة منشطات مجهولة المصدر. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.