حملات أمنية تطارد تجار المخدرات والأسلحة النارية في أسوان ودمياط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، حيث استهدفت حملات أمنية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، إضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين في محافظتي أسوان ودمياط.

في مديرية أمن أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا اتجار بالمخدرات، تم خلالها ضبط 5.4 كيلوجرام من الحشيش، و3 كيلوجرامات من البانجو، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين، 4 منهم لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري محلي الصنع، وعدد من الطلقات، وتنفيذ 814 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، وضبط 7.6 كيلوجرام من الحشيش، و15 كيلوجرامًا من البانجو، و8 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري، منها طبنجة و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين، 4 منهم ذوو معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.