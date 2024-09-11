شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفحص 320 طلبا لأصحاب المنشآت التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اليوم دراسة الطلبات المقدمة للوزارة وتم فحص الطلبات الواردة للوزارة خلال الأسبوع الجارى وعددها 320 طلبا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

وحضر الاجتماع مديرو المديريات بكل المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور مدير مديرية تموين القاهرة ومدير مديرية تموين الفيوم، وحرص نائب وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة و أعضاء اللجنة على مناقشة كل مدير مديرية في الطلبات التي تخص محافظته.

وشدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة سرعة دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ورفعها للجنة العليا لسرعة البت واتخاذ القرار في الطلبات والموضوعات ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة والمقدمة للوزارة كما تقوم اللجنة بعقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري لدراسة والبت في الطلبات، حيث قامت اللجنة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بدراسة وفحص عدد 263 طلبا.



