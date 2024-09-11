شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو توضيحى لخطوات تسجيل الرغبات بألسن عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

أعدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فيديو توضيحى، لخطوات تسجيل الرغبات، وذلك بعد أن أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تسجيل الرغبات للتنسيق الداخلى للطلاب الجدد عبر موقعها الإلكترونى sec.alsun.asu.edu.eg.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ضياء محمد زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك على مدار يومين 10 ، 11 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن التنسيق الداخلي للأقسام يتم وفق سلسة من الإجراءات التى تعتمد على أعداد الطلاب الملتحقين بالكلية و المفاضله بين المجموع الكلي وأيضًا مجموع مواد اللغة الأجنبية الأولى و الثانية.

كما قامت إدارة الكلية رفع فيديو توضيحي للخطوات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



